La valeur ajoutée des industries non manufacturières a crû de 3,7%, au cours des 9 mois de l’année 2018 par rapport à la même période de l’année précédente, en raison notamment de la hausse de la production de pétrole à près de 37,5 mille barils par jours, selon les dernières statistiques de l’Institut national de la statistique (INS).

La croissance est également due en effet, à la hausse de la production dans le secteur d’extraction du pétrole et du gaz (8,5%), et du secteur du bâtiment (1,8%).

A cet égardn la production quotidienne du pétrole brut est passée à près de 37,5 mille barils au cours des 9 mois de l’année 2018, contre une moyenne quotidienne de 33,7 mille barils, au cours de l’année précédente, et de plus que 70 mille barils/jour en 2010.

Cependant, le secteur des mines s’est inscrit en baisse de de 3,3%, suite à la régression de la production du phosphate, qui a atteint, durant la même période, près de 1,1 million tonnes contre 1,2 million tonnes, pendant la même période de l’année 2017.

La moyenne de production pendant les trois trimestres était estimée à près de 2 millions tonnes avant 2011.

Régression de la croissance des industries manufacturières

La croissance des industries manufacturières a régressé de 0,3% au cours des 9 mois de l’année 2018. Cette baisse est due à une régression de 8,5% de la croissance enregistrée dans les industries chimiques, avec un recul de près de 22%, enregistré dans la production des dérivés du phosphate.

Toutefois, la croissance a été au rendez-vous pour le secteur du textile-habillement (1,6%), les industries mécaniques et électriques (0,3%), les industries agroalimentaires (1,1%) et l’industrie des matériaux de construction, de la céramique et du verre construction (0,9%).