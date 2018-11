Les premières assises internationales du journalisme de Tunis ont officiellement été lancées, jeudi 15 novembre, à la Cité de la Culture à Tunis.

Cet événement, qui réunit près de 500 journalistes venus de 30 pays, se tient cette année du 15 au 17 novembre, sous le slogan “Un journalisme utile aux citoyens”.

“Nous avons voulu montrer, par l’organisation de cet événement avec la participation de plus de 500 journalistes représentant une trentaine de 30 pays, que la presse est aujourd’hui libre en Tunisie et que c’est le meilleur endroit pour discuter des problématiques de la presse et des journalistes”, a indiqué le chef du gouvernement, Youssef Chahed, lors de la séance d’ouverture.

“C’est un message adressé au monde entier : C’est en Tunisie que s’est déclenchée la Révolution qui a libéré la parole, dans le monde arabe. La Tunisie continuera sur la voie de la liberté d’expression”, a-t-il tenu à souligner. La Tunisie est aujourd’hui un pays libre qui bénéficie d’une presse libre, un acquis fondamental de la Révolution tunisienne, a-t-il insisté.

“Nous œuvrons fortement pour la préservation de cet acquis démocratique qui est la liberté d’expression et ne ménagerons aucun effort pour l’amélioration des conditions des journalistes et pour la création d’un meilleur environnement pour la liberté de la presse”, a-t-il ajouté. Le gouvernement maintient de contacts réguliers avec le syndicat des journalistes, a-t-il dit.

Le but en est d’améliorer les conditions de travail des journalistes et de leur garantir l’accès à l’information ainsi qu’aux citoyens de façon générale.

Chahed a, en outre, relevé que des journalistes sont exposés, quotidiennement à la censure et à la répression “et nous, en tant qu’autorité, sommes appelés à les appuyer et à les protéger”, a-t-il affirmé, citant les deux journalistes tunisiens portés disparus en Libye (Soufiène Chourabi et Nadhir Ktari).

Sur un autre plan, Chahed a annoncé que la Tunisie sera aussi le premier pays arabe à accueillir en juin le Forum international du journalisme, ce qui reflète, a-t-il poursuivi, les grands pas franchis par la Tunisie sur le chemin de la liberté d’expression.

Le président de l’association Journalisme et Citoyenneté et fondateur des assises internationales du journalisme Jérôme Bouvier a, pour sa part, indiqué que ces assises sont une déclinaison des assises qui se tiennent chaque printemps à Tours en France.

“Le choix de la Tunisie s’est imposé, car c’est le pays qui est aujourd’hui le symbole, malgré les difficultés économiques et la menace du terrorisme, d’un pays qui se bat pour la liberté d’expression et pour un journalisme de qualité”, a-t-il affirmé dans une déclaration à l’agence TAP.

Les assises permettront, selon Bouvier, de créer deux espaces de dialogue entre les professionnels des deux rives de la Méditerranée. “Notre ambition est que cette première édition puisse être utile aux journalistes. Cet événement se transformera en un rendez-vous annuel incontournable pour les professionnels de l’information pour une information de qualité”, a-t-il dit.

Selon Bouvier, une déclaration sera élaborée et signée par les différentes parties concernées, à la fin des travaux de ces assises. Elle focalisera sur les questions liées à la sécurité, à la liberté, aux menaces et assassinats qui guettent les journalistes.

Il a émis le souhait de voir les travaux et ateliers de ces assises aboutir à des initiatives concrètes, citant à titre d’exemple, la création d’un réseau de journalistes d’investigation francophones de l’Afrique subsaharienne, du Maghreb et de la France qui se retrouveront à Tours pour mener des enquêtes communes.

Jérôme Bouvier a également annoncé un projet commun autour de l’éducation à l’information face au grand rôle que les journalistes ont à jouer pour que l’éducation à l’information soit donnée dans les écoles et les lycées. Les projets, propositions et recommandations dépendront des souhaits des participants et des pays partenaires, a-t-il conclu.

Les 3 journées seront meublées par des ateliers, des débats et des formations sur plusieurs thématiques liées à la presse et aux médias dans le monde entier.

L’association Journalisme et citoyenneté, le SNJT, RSF, l’Union internationale de la presse francophone, l’Agence française de développement médias, l’Agence France-Presse et l’UNESCO participent à l’organisation des assises du journalisme de Tunis.

Les Assises du Journalisme ont été créées pour tenter de définir les conditions de production d’une information de qualité dans la France du XXIème siècle. Elles se tiennent depuis la 9e édition (2016) à Tours en France.