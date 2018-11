Le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, a reçu, mercredi 14 novembre, au siège de son département, le président de la Commission de Venise, Gianni Buquicchio, la secrétaire générale adjointe de la Commission, Simona Granata-Menghini, et le nouveau président du bureau du Conseil de l’Europe à Tunis, Tim Catwright.

Jhinaoui s’est félicité à cette occasion du niveau de la coopération entre la Tunisie et la Commission de Venise, saluant le soutien continu du Conseil de l’Europe et de la Commission de Venise pour faire réussir le processus démocratique en Tunisie.

Il a, dans ce sens, rappelé leur rôle dans l’élaboration de la Constitution et dans l’adaptation du dispositif national des droits de l’homme avec les normes internationales et les exigences de l’Etat démocratique moderne.

Jhinaoui a, par ailleurs, indiqué que la Tunisie aspire à un soutien plus soutenu de la part de l’Europe en adéquation avec la singularité de l’expérience démocratique tunisienne.

Pour sa part, Gianni Buquicchio a fait part de la disposition de la Commission de Venise à continuer de soutenir la Tunisie, notamment lors des prochaines échéances politiques, et à mettre à sa disposition l’expertise nécessaire pour l’aider à parachever l’installation des instances constitutionnelles et particulièrement la Cour constitutionnelle.

“La Tunisie est sur la bonne voie malgré tous les défis existants, particulièrement sur le plan économique”, a-t-il estimé.

Le président de la Commission de Venise est en visite en Tunisie pour participer au VIe Atelier interculturel de la démocratie qui se déroule les 13 et 14 novembre, à Tunis, sur le thème “Le rôle et la place des institutions indépendantes dans un état démocratique”, en présence de délégations d’Algérie, d’Egypte, de Jordanie, du Liban, du Maroc, du Qatar et de Mauritanie.