La 20ème édition de la manifestation Nationale “Khomsa d’Or”, se tiendra, le 4 Décembre 2018 à la Cité de la Culture à Tunis. Ouverte, comme chaque année, aux artisans, créateurs et designers de l’habit traditionnel féminin et masculin, cette édition rendra hommage aux artisans et stylistes modélistes qui avaient participé aux 19 concours précédents, a indiqué l’Office National de l’Artisanat Tunisien.

Une exposition de l’habit traditionnel tunisien, sera organisée dans le hall de la Cité de la Culture, à partir du 1er décembre 2018 jusqu’au 4 décembre, date à laquelle sera organisée la grande soirée de la remise des prix aux lauréats de la “Khomsa d’or 2018”.

Les habits traditionnels sur lesquels travaillent les créateurs participant au concours sont inspirés du patrimoine tunisien, particulièrement, de “La main de Fatma”, une amulette protégeant contre le mauvais œil qui se trouve sur de nombreux objets de l’artisanat en Tunisie. La couleur rouge est, cette année, exigée par l’ONAT, organisateur de ce concours.