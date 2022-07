Les journées du textile tunisien en Espagne (Tunisia Textile Days In Spain) seront organisées par le Centre de promotion des exportations (CEPEX) et le programme G-TEX, du 3 au 7 octobre à Barcelone et Madrid en Espagne.

A cette occasion, le CEPEX conduira une mission d’entrepreneurs tunisiens de textile/habillement en Espagne pour une action de prospection et de business Matching sur le marché espagnol de l’habillement.

Les filières concernées sont le Jeans et sportswear, le prêt à porter et la maille.

Chaque entreprise participante bénéficiera d’un package comprenant une familiarisation avec la culture et les singularités du marché espagnol d’habillement, une visite guidée à des enseignes espagnoles, un programme de rendez-vous BtoB préétablis avec des acteurs espagnols d’habillement, une assistance logistique dans les deux villes (Madrid et Barcelone) et une campagne de communication collective autour de l’évènement.