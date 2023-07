Salon “Première Vision” 2023 : La participation tunisienne met en valeur l’offre textile-habillement

Treize entreprises tunisiennes représentant les principales filières du secteur textile-habillement en Tunisie (jeans et sportswear, articles en maille, prêt-à-porter, articles en cuir et accessoires…) participent actuellement, au salon ” Première Vision ” qui se tient du 4 au 6 juillet 2023, au parc des Expositions de Paris Nord Villepinte.

La participation tunisienne conduite par le Centre de promotion des exportations a occupé une superficie de 174 m2. “Elle a permis de mettre en valeur une offre tunisienne riche et variée.

Les stands des entreprises tunisiennes ont connu une grande affluence, montrant l’intérêt que suscite le savoir-faire et la qualité des produits tunisiens”, a fait savoir le CEPEX dans un communiqué publié, mercredi.

Plusieurs acheteurs et donneurs d’ordre ont exprimé leur souhait d’établir et de nouer des contacts avec des entreprises tunisiennes opérant dans la filière textile et habillement, Par ailleurs, “d’autres visiteurs sont à la recherche de produits finis spécifiques en termes de design, matière et quantité et souhaitent trouver des partenaires tunisiens dans ce domaine”.

“Ce rendez-vous des professionnels de la filière mode, offre aux professionnels Tunisiens une plateforme de référence qui permet d’établir des contacts et de nouer des relations d’affaires fructueuses à long terme avec les opérateurs surtout français et européens afin de renforcer leurs exportations sur les principaux marchés cibles et de mettre en évidence les nouveautés, la diversité et la qualité des produits textile Tunisiens”.

Le salon “Première Vision “est l’un des plus importants salons au monde pour les professionnels de la filière mode et en particulier des six métiers majeurs des matières et services à destination de la mode mondiale : fils, tissus, cuir, dessins, accessoires et confection.”

La Tunisie, en tant que neuvième fournisseur de l’Union européenne en habillement et 2ème fournisseur de la France, a augmenté ses exportations vers le continent de 21,28% en 2022 par rapport à la même période de 2021 avec une valeur de 2806 millions d’euros, a précisé le CEPEX.

“L’industrie textile & habillement demeure le premier secteur manufacturier en Tunisie en termes de poste d’emplois avec plus de 160 mille postes et de nombre d’entreprises avec 1 822 sociétés implantées en Tunisie”.

Ce secteur jouit largement des avantages de la proximité géographique de la Tunisie au marché européen, la qualité de la production et la rapidité et l’exécution de la commande.