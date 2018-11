La Bourse de Tunis entame la séance de lundi dans le vert, où le Tunindex progresse de 0,17 % à 7 286,71 points, dans un volume transactionnel de 1,339 million de dinars(MD), selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners(MCP).

A la hausse, le titre CARTHAGE CEMENT gagne 3,8 % à 1,670 dinar(D) suivi par le titre CEREALIS et POULINA GROUP HOLDING qui affichent un accroissement respectif de 2,95 % et 2,83 % à 4,53 D et 12,34 D.

A la baisse, le titre MPBS chute de 4,06 % à 3,07 D tout comme les titres SOTEMAIL et TAWASSOL GROUP HOLDING qui ont décliné respectivement de 2,99 % et 2,56 % à 1,62 D et 0,38 D.