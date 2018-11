Du 11 au 17 novembre 2018, 18 élèves du collège Ibn Khaldoun (Manouba) se rendront à Brême, en Allemagne, accompagnés des musiciens de l’Orchestre National Tunisien. Ils prépareront tout au long de la semaine un concert intitulé “Mélodie de la Vie” avec les élèves du collège Gesamtschule Bremen-Ost et les musiciens de l’orchestre Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen.

L’équipe de Future Lab Tunisia indique dans un communiqué de presse qu’il s’agit du premier échange inter-culturel entre les élèves du collège Ibn Khaldoun (La Manouba) et les élèves de la Gesamtschule Bremen-Ost, et les musiciens de l’Orchestre National Tunisien et ceux de Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen.

Lors de cette représentation musicale, les élèves présenteront sur scène devant le grand public, leurs propres chansons, écrites par eux-mêmes. Ils seront accompagnés par les grands musiciens de Die Deutsche Kammerpholharmonie Bremen et de l’Orchestre National Tunisien.

Ces élèves ont travaillé dur ces deux derniers mois à la Maison des Jeunes de la Manouba et ont été encadrés par Slim Baccouche qui dirige la “Mélodie de la Vie” en Tunisie et l’artiste allemand Mark Scheibe, le directeur artistique de ce programme en Allemagne.

Les 15 et 16 novembre au Kammer-Philharmonie, se dérouleront deux représentations du concert. Cet échange permettra aux petits musiciens de voyager, découvrir une autre culture, tisser de nouveaux liens d’amitié et de présenter le fruit de leur créativité musicale.

Ce concert s’inscrit dans le cadre du projet “Future Lab Tunisia”, une initiative de KameL Lazaar Foundation et ZuKunftslabor avec l’appui du ministère fédéral des affaires étrangères allemand.