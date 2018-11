Doublement primé à la 29ème édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC, 3-10 novembre 2018) par le Tanit d’Or et le prix du meilleur acteur décerné à Ahmed Hafiane, le long métrage tunisien de fiction “Fatwa” de Mahmoud Ben Mahmoud a été retenu pour être en compétition officielle de la 18ème édition du Festival Cinéma Méditerranéen de Bruxelles qui se tiendra cette année du 30 novembre au 7 décembre 2018. “Fatwa” figure dans la liste des huit films de la compétition pour le Grand Prix, le Prix Spécial du Jury, le Prix Cineuropa, le Prix de la Critique, le Prix du Jury Jeune et le Prix du Public.

Plus qu’un film de vengeance, ce long métrage au récit fort et touchant raconte l’histoire de Brahim (Ahmed Hafiane), un tunisien installé en France qui depuis son divorce, rentre à Tunis pour enterrer son fils Marouane, mort dans un accident de moto. Au fil des événements, il découvre que son fils Marouane militait au sein d’une organisation salafiste et décide de mener son enquête pour identifier les personnes qui l’ont endoctriné. Peu à peu, il en vient à douter des circonstances de sa mort. Finalement, il parvient à comprendre les raisons de sa radicalisation et à identifier les personnes qui l’ont endoctriné. Décidé par la suite à rentrer en France, il fut assassiné à l’aéroport au moment où il lisait un livre sur l’extrémisme religieux.

Traitant à la base de la question de l’émergence du phénomène de l’extrémisme religieux en Tunisie après le 14 janvier 2011, le film évoque avec une grande sensibilité les questions de l’identité et du conflit entre les takfiristes et les modernistes. Le réalisateur livre à travers le cours de l’histoire et les personnages choisis, quelques aspects de l’image de cette Tunisie post-révolutionnaire. Cela dit, le film trébuche dans les raisons de ce fléau à savoir les conflits familiaux et le manque de communication entre les parents et leurs enfants ce qui fait de ces derniers une proie facile aux réseaux d’endoctrinement religieux.

FATWA