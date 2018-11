La décision de l’UTICA de ne pas approvisionner le marché en huile subventionnée a été suspendue, annonce l’organisation patronale dans un communiqué publié vendredi 9 novembre à Tunis.

L’UTICA avait décidé auparavant d’arrêter, à partir du 12 novembre 2018, l’approvisionnement du marché en huile subventionnée, rappelle-t-on.

Par ailleurs, l’organisation patronale avait communiqué, le 2 novembre 2018, cette décision au ministère du Commerce, expliquant une telle décision par les pertes que subissent les commerçants, car la marge bénéficiaire ne couvre pas le coût de production.

La décision de suspendre l’approvisionnement du marché en ce produit intervient après des concertations avec la Chambre syndicale nationale des conditionneurs d’huiles alimentaires, pour discuter les problèmes des professionnels avec le ministère de tutelle et trouver les solutions adéquates.

Il s’agit, notamment, de réviser la structuration du coût de production pour garantir l’intérêt des différentes parties, a précisé l’UTICA.

Le trésorier de la Chambre de conditionnement de l’huile végétale subventionnée, relevant de la CONECT, Jamel El Orf, a annoncé, vendredi sur les ondes d’une radio privée, l’attachement de la Chambre à la décision de ne pas approvisionner le marché en huile subventionnée à partir du lundi 12 novembre 2018, à cause de la non application des augmentations des prix et la non révision de la tarification qui n’a pas changé depuis 2014.