L’Office national de l’huile (ONH) vient de confirmer l’efficacité d’une application multimédia mise en place, en juin 2019, dans la lutte contre la manipulation des ventes de l’huile végétale subventionnée.

Il a fait état, à cet effet, d’une baisse des quotas mensuels destinés aux unités de conditionnement de l’huile subventionnée, de suite au contrôle de la transparence des ventes grâce à ladite application de surveillance.

Dans une déclaration à l’agence TAP, la directrice générale de la Caisse générale de compensation, Fadhila Rebhi, a indiqué, jeudi 31 octobre, que l’application a aidé, depuis sa création, à la rationalisation de la commercialisation de l’huile végétale subventionnée et d’orienter cette matière vers les personnes qui en ont le plus besoin.

En effet, l’application permet de suivre, en temps réel, les transactions d’achat d’huile végétale conditionnée auprès de l’ONH et de celles de vente de cette matière aux grossistes. Elle suit également le niveau des stocks et la mise en œuvre des sanctions imposées aux contrevenants, parmi les unités de mise en bouteille et les grossistes, a-t-elle expliqué.

“A moyen terme, nous envisageons de créer toute une filière organisée de l’huile végétale subventionnée pareille à celle des boulangeries, pour mieux contrôler la distribution de l’huile aux commerçants de détail”, a-t-elle ajouté.

Au Total, 43 unités de mise en bouteille de l’huile végétales sont opérationnelles en Tunisie. Elles reçoivent, chacune, un quota mensuel de 14 500 tonnes d’huile en vrac.

En Tunisie, le système de compensation permet d’assurer l’approvisionnement régulier du marché local par les produits subventionnés à des prix relativement stables, qui tiennent compte du pouvoir d’achat des citoyens.

Le prix réel de l’huile subventionnée s’élève à 2,560 d/litre, alors qu’il est proposé à la vente au public à 900 millimes. Selon le ministère de Commerce, la subvention de l’huile végétale a coûté à l’Etat 250 millions de dinars (MDT) en 2019.