Le Sommet bancaire maghrébin qui s’est tenu les 7 et 8 novembre à Tunis, sous le thème de “l’Evolution de l’activité bancaire : défis et perspectives pour les banques maghrébines”, et ce à l’occasion de la 14ème Assemblée générale de l’Union des Banques Maghrébines (UBM).

Dans sa déclaration, Boussannouga Zamouri Moncef, KPMG Tunisie, parle des principaux défis qui doivent être relevés par les systèmes bancaires maghrébins.