La Tunisie s’apprête à ratifier la convention internationale du travail n° 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs, a déclaré le ministre des Affaires sociales, Issam Lahmar, selon un communiqué publié aujourd’hui par le ministère.

Lors d’un séminaire maghrébin sur « Le système de santé et de sécurité au travail dans les pays du Maghreb : Perspectives et moyens de coopération », organisé par la Tunisie en coopération avec le Secrétariat général de l’Union du Maghreb arabe (UMA), le ministre a souligné l’importance de l’échange d’expériences entre les pays du Maghreb ainsi qu’au niveau de la coopération régionale, ajoutant qu’il contribuera à l’amélioration et au développement des systèmes de santé et de sécurité au travail et à la révision de la législation conformément aux normes internationales.

Il a souligné que la Tunisie est engagée dans la défense des droits fondamentaux du travail et œuvre à développer le secteur de la santé et de la sécurité au travail pour promouvoir le travail décent, protéger les travailleurs des risques professionnels, et réaliser la croissance économique et la paix sociale.

Il a rappelé que la Tunisie a ratifié 64 conventions internationales du travail, dont dernièrement la convention n° 187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail en 2021 et la convention arabe n° 7 sur la santé et la sécurité au travail.