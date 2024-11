L’UNESCO a élaboré une nouvelle publication annuelle portant un regard sur différents aspects de l’éducation et la transformation numérique au Maghreb (Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie) ayant pour titre : « De Chenille à Papillon ».

La publication, sera lancée demain à Tunis. Cette rencontre constitue une opportunité de dialogue pour renforcer la coopération en faveur d’une transformation numérique inclusive et durable des systèmes éducatifs de la région du Maghreb, sera suivie de lancements nationaux dans les autres pays de la région.

Le rapport met en exergue une série de bonnes pratiques des 5 pays de la région et propose des recommandations stratégiques pour renforcer la transformation numérique dans chaque pays, guider les politiques publiques et les investissements et faciliter les partenariats.

Cinq dimensions fondamentales en ce qui concerne la transformation numérique sont évaluées dans le rapport : la coordination et le leadership, la connectivité et les infrastructures, le coût et la durabilité, les capacités et la culture de transformation, ainsi que le contenu et les curricula.

Ce document intègre aussi des axes transversaux tels que les données, l’intelligence artificielle, l’égalité des genres et les partenariats stratégiques, tout en mettant en lumière les avancées spécifiques à chaque pays.

La publication préconise ainsi d’intégrer la transformation numérique à la gouvernance de l’éducation et de la considérer comme un axe stratégique, au-delà d’un défi technique. Définir une vision stratégique concertée et exhaustive pour l’intégration technologique permettrait en effet de renforcer la coordination intersectorielle.

Le rapport recommande également de cibler les inégalités d’accès à Internet entre zones rurales et urbaines, notamment parmi les populations isolées et les groupes plus marginalisés, et de coordonner les investissements visant à moderniser les infrastructures numériques avec des solutions innovantes, telles que des hubs numériques partagés ou des laboratoires d’apprentissage mobiles.

Le rapport prône par ailleurs l’accroissement des opportunités de développement des compétences numériques au profit des filles et des femmes et de promouvoir les carrières féminines dans les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STIM) dès les premiers niveaux, afin de réduire les écarts de genre.