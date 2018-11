Le Sommet bancaire maghrébin qui s’est tenu les 7 et 8 novembre à Tunis, sous le thème de “l’Evolution de l’activité bancaire : défis et perspectives pour les banques maghrébines”, et ce à l’occasion de la 14ème Assemblée générale de l’Union des Banques Maghrébines (UBM).

Dans sa déclaration à la presse, Marouane El Abassi, Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, a notamment insisté sur le faible niveau des échanges entre les 5 pays du Maghreb et sur l’intérêt d’ouvrir le marché maghrébin aux jeunes entrepreneurs dans les nouvelles technologies.