A l’occasion de son Assemblée Générale, l’Union des Banques Maghrébines (UBM) organise un Sommet Bancaire Maghrébin, Sous le haut patronage de Marouane EL ABASSI, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie.

Ce sommet réunit, les 7 et 8 novembre 2018, les décideurs bancaires et financiers des 5 pays de l’Union du Maghreb Arabe à Tunis pour des rencontres sur le thème «Evolution de l’activité bancaire: défis et perspectives pour les banques maghrébines».