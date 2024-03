Fermée depuis 2021, la Cathédrale Saint Louis au sommet de la colline de Byrsa, connue depuis 1993 par l’Acropolium de Carthage, sera accessible de nouveau aux visiteurs. Sa réouverture, partielle et temporaire, est prévue officiellement le 8 mars 2024, a annoncé mercredi l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle (AMVPPC) relevant du ministère des affaires culturelles.

La décision de réouverture, autorisée par les services de protection civile, précise la même source, a été prise après l’aménagement et la sécurisation des lieux dans le cadre du projet de requalification de l’acropole de Byrsa et de réhabilitation du musée national de Carthage, mené par l’AMVPPC et l’Institut National du Patrimoine (INP) avec le soutien de l’agence Expertise France, l’opérateur de mise en œuvre de la composante « Valorisation du patrimoine culturel dans l’offre touristique – Patrimoine 3ooo ». L’ancienne Cathédrale catholique constitue l’un des périmètres de ce projet dont le ministère des affaires culturelles est le Maitre d’Ouvrage (MAO) avec le soutien technique d’Expertise France, Groupe de l’agence Française de Développement (AFD).

Datant de 1894, le monument, ajoute l’Amvppc, sera ouvert jusqu’au démarrage -prévu cette année- des travaux du projet d’aménagement du Musée National de Carthage (réouverture prévue en 2026), financé par l’Union européenne dans le cadre du programme européen d’appui “Tounes wijhetouna” portant notamment sur la valorisation du patrimoine, et au sein duquel la composante “Patrimoine 3000” (visant la mise en place d’un dispositif de concessions culturelles ou touristiques de bâtiments à intérêt historique et l’appui au réaménagement et à la valorisation du musée de Carthage et de ses abords) avait lancé le 15 février 2024 une consultation pour « Investigations structurelles et second-œuvre du projet du requalification de l’acropole de Byrsa et réhabilitation du musée national de Carthage ».

Des médiateurs culturels ont été formés pour assurer dans le cadre de leur mission d’accueil, d’accueillir, informer, orienter et accompagner les visiteurs. Dans leur mission de médiation, ils seront chargés de l’organisation des visites guidées au sein de la Cathédrale, de prendre en charge des individus ou des groupes de visiteurs, d’être en capacité de signaler un problème constaté et de vérifier le bon fonctionnement des espaces accessibles surtout que le monument est considéré un site-chantier.

Pour les visites au cours du mois de ramadan, un horaire de 8H30 jusqu’à 11h00 a été aménagé et ce à partir du 15 mars 2024 avec un accès gratuit.

L’ancienne Cathédrale Saint Louis, cédée à l’Etat tunisien en 1974, a été construite entre 1840 et 1845 à Carthage suite à une donation d’un terrain au roi de France par le bey de Tunis en 1830.

Après plusieurs années d’abandon, l’édifice surplombant la colline de Byrsa et dont le style est influencé par l’architecture byzantino-mauresque a été pris en concession par le promoteur Mustapha El Okbi, pour en faire un espace culturel et artistique baptisé l’Acropolium. Suite à un litige depuis 2009 entre le promoteur culturel et l’AMVPPC au sujet de la fin de concession, une affaire en justice a été saisie et gain de cause a été donné en 2019 au ministère de tutelle pour fin de la concession et fermeture de la Cathédrale.

L’affaire sur “les tenants et les aboutissants de la fermeture de l’Acropolium” soulevée en 2021 par les pétitions “Plaidoyer pour Carthage” suite à la décision de fermeture, a pris une autre dimension après avoir constaté un état de dégradation des lieux, avait alerté l’Amvppc avant de lancer un appel d’offres pour une exploitation dans le cadre d’une nouvelle concession selon un nouveau cahier de charges garantissant la préservation de ce monument historique datant du 19ème siècle.