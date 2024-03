La 161e session du Conseil de la Ligue des Etats arabes au niveau ministériel, tenue mardi, au Caire, a abordé un grand nombre de sujets liés à la situation arabe, principalement la question palestinienne, l’action arabe commune et les relations de coopération avec les partenaires et les groupements régionaux et internationaux.

Les ministres des Affaires étrangères, réunis au Caire, ont convenu de se limiter aux discours du secrétaire général de la Ligue arabe, des présidents de la session précédente et actuelle du Conseil, des ministres des Affaires étrangères palestinien et algérien, étant donné que l’Algérie est actuellement pays membre arabe non permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

Les discours des chefs de délégations participantes ont été distribués aux médias et “considérés comme des documents de la session du Conseil”, indique le département des Affaires étrangères.

L’allocution du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, qui a présidé la délégation tunisienne, vient affirmer “la détermination de la Tunisie de renforcer la solidarité arabe et de consolider l’action arabe commune” en cette conjoncture délicate.

Il est également question de “la position constante de la Tunisie et de son soutien indéfectible à la juste cause du peuple palestinien et au droit des Palestiniens d’établir un Etat indépendant sur l’ensemble du territoire palestinien, avec pour capitale Al-Qods Al-Charif”, ajoute la même source.