Une conférence-débat sur le thème “Investir dans les femmes entrepreneuses : accélérer le changement” a été organisée, mercredi à l’Institut national des sciences appliquées et de technologie (INSAT) à l’initiative de la Délégation de l’Union européenne en Tunisie.

Les ambassadeurs des Etats Membres de l’Union Européenne en Tunisie ont, à cette occasion, affirmé leur soutien constant aux femmes entrepreneures compte tenu des défis et des difficultés auxquelles elles font face pour obtenir le financement nécessaire.

Cet événement, qui s’inscrit dans le cadre de la célèbration de la Journée Internationale des Droits des Femmes, vise à rendre hommage à l’engagement des femmes tunisiennes qui œuvrent pour un monde entrepreneurial plus inclusif. La rencontre a comporté des témoignages d’entrepreneuses tunisiennes ainsi qu’un panel d’actrices du changement, évoluant dans l’écosystème de l’entrepreneuriat et du financement.

Les participantes ont parlé de leurs réussites et des difficultés qu’elles rencontrent pour obtenir le financement nécessaire au lancement ou au développement de leurs entreprises. Elles ont évoqué, notamment, des obstacles dans les institutions financières, comme les demandes de garanties bancaires, et le manque de programmes adaptés à leurs besoins, tout en étant confrontées à des normes sociales et culturelles qui sous-estiment leurs capacités entrepreneuriales.

L’ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, Marcus Cornaro, a souligné que les témoignages des femmes entrepreneures en Tunisie reflètent leur détermination à briser les barrières et à combattre les stéréotypes liés aux femmes dans le domaine de l’entrepreneuriat, soulignant que l’Union européenne oeuvre, à travers des programmes de coopération, à favoriser une meilleure inclusion des femmes entrepreneuses et innovatrices dans plusieurs secteurs de développement, contribuant ainsi à créer une économie plus inclusive.

À l’échelle mondiale, l’Union européenne et ses Etats membres intensifient leurs efforts en faveur de l’égalité des genres, notamment via le troisième plan d’action genre de l’UE, le Gender Action Plan (GAP III) 2021-2025. L’objectif est de soutenir l’égalité des chances et de lutter contre les discriminations dans 85% des actions de coopération.