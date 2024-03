Le ministre de la santé Ali Mrabet a participé à la première conférence internationale ayant pour thème la couverture sanitaire universelle, la santé familiale et les systèmes d’orientation électronique, qui se tient les 5 et 6 mars à Téhéran (Iran) avec la participation de l’organisation mondiale de la santé (OMS) et de plusieurs ministres de la santé et de responsables de haut niveau venant de 18 pays.

Cette conférence internationale a pour but de débattre de plusieurs thèmes dont les systèmes des soins liés à la couverture sanitaire universelle et les mécanismes mis à profit pour la protection de la santé des citoyens, outre les programmes de santé de la mère et de l’enfant, la numérisation dans le secteur de la santé et l’impact de la pandémie du Covid-19.

Dan son intervention, Mrabet a rappelé que le peuple palestinien a été privé de son droit à la santé à l’issu des agressions perpétrées par l’entité sioniste contre des civils et des professionnels de santé et le bombardement des hôpitaux à Gaza qui a-t-il dit, constituent une violation flagrante des traités et conventions internationales et du droit à la santé, prôné par l’organisation mondiale de la santé, qui est étroitement lié aux droits de l’homme.

Par ailleurs, le ministre de la santé s’est entretenu, hier mardi avec son homologue Bahram Einollahi ministre Iranien de la santé, des soins et de l’enseignement médical.

L’entretien a porté sur les moyens de renforcer la coopération dans le secteur de la santé entre les deux pays dans plusieurs spécialités telles que la chirurgie cardiovasculaire, le traitement des maladies cancéreuse et les industries pharmaceutiques, conformément aux orientations des présidents des deux pays.

A rappeler que le président de la république Kais et son homologue Iranien ont exprimé la volonté de développer la coopération entre les deux pays, lors d’un entretien tenu le 2 mars 2024 à Alger.

A cette occasion, le ministre de la santé a souligné l’importance de renforcer davantage les relations de coopération et l’échange des expériences entre les deux pays, notamment en matière de fabrication des vaccins et des médicaments et de consolider les liens entre l’institut Pasteur de Tunis et l’institut Pasteur en Iran.