Le recul de l’extrême pauvreté dans le monde reprend après l’épisode de la pandémie. Les performances sont inégales d’une région à l’autre. Elles sont impressionnantes en Asie de l’Est et Pacifique (largement en dessous de l’objectif mondial de 3%), mais également en Asie du Sud où le pourcentage des pauvres extrêmes devrait être divisé par 5 sur les dix prochaines années.

Une seule région dérape : le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. La tendance était déjà à la hausse depuis 10 ans. Elle continue à diverger : le taux d’extrême pauvreté passe de moins de 5% en 2015 à 8,4% en 2020, et devrait continuer à augmenter à plus de 11,6% en 2030.

Nous sommes au cœur du cyclone avec ce que cela pourrait générer comme exclusions, approfondissement des inégalités, instabilité sociale, frustration des populations, émigration sauvage, montée de la criminalité et dislocation du lien social…

Ces chiffres sont des moyennes pour l’ensemble des pays de la région. La réalité risque d’être encore plus dure pour les pays les moins bien lotis !

Source: #banquemondiale #afrique #inclusion