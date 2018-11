Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, qualifie la nouvelle composition du gouvernement, après le remaniement ministériel partiel annoncé lundi soir par le chef du gouvernement Youssef Chahed, “de coalition partisane”.

La centrale syndicale n’a pas participé au choix des nouveaux membres du gouvernement, a-t-il ajouté.

Mais pourquoi devrait-elle y participer? CE n’est pas un droit pour l’UGTT, encore moins une obligation du chef du gouvernement de vous y associer, monsieur le SG.

Dans une déclaration aux médias en marge d’un rassemblement ouvrier au siège du ministère de l’équipement et de l’habitat, Taboubi a précisé que ce remaniement ministériel a été opéré en l’absence d’une Cour constitutionnelle qui se charge de la résolution des problèmes constitutionnels et la réélection partielle des membres de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) en plus des tiraillements enregistrés au sein du parlement entre les deux autorités exécutives.

Ce remaniement, a-t-il encore dit, intervient dix mois avant les élections présidentielle et législatives prévues en 2019.

La centrale syndicale respecte la volonté du peuple, a notamment affirmé Taboubi, soulignant l’impératif d’examiner le climat social en parallèle des échéances électorales.