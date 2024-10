Le mercredi 23 octobre 2024, un remaniement ministériel a été annoncé au Maroc, affectant plusieurs secteurs clés. Ce remaniement touche les ministères de l’Agriculture, de la Santé, de l’Enseignement supérieur, de l’Éducation nationale, de l’Éducation de base, de la Solidarité et de la Famille, ainsi que celui des Transports. En revanche, les ministères des Finances, de l’Intérieur, des Affaires étrangères, de la Justice et des Affaires religieuses ne sont pas concernés.

Amin Tahraoui prend la tête du ministère de la Santé et de la Protection sociale, succédant à Khalid Ait Taleb. Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation sera désormais dirigé par Azeddine Al-Midaoui, qui remplace Abdelatif Miraoui. Mohamed Saad Barada succède à Chakib Benmoussa au poste de ministre de l’Éducation nationale, de l’Éducation de base et des Sports, après la nomination de ce dernier à la tête du Haut-Commissariat au Plan.

Abdessamad Qaiouh remplace Mohamed Abdeljalil au ministère des Transports, tandis qu’Ahmed Bouari succède à Mohamed Sadiki en tant que ministre de l’Agriculture et de la Pêche maritime. Naïma Benyaïchi prend les rênes du ministère de la Solidarité, de l’Intégration sociale et de la Famille, succédant à Aouatif Hayar.

Le remaniement comprend également la nomination d’Amal Falah Sghrouchni en tant que ministre déléguée auprès du chef du gouvernement, chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, remplaçant Ghita Mezzour. Six nouveaux secrétaires d’État ont également été nommés.

Le roi Mohammed VI a officiellement accueilli les nouveaux membres du gouvernement lors d’une cérémonie au palais royal de Rabat.