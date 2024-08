Né le 3 avril 1969 à Mazouna (gouvernorat de Sidi Bouzid) Nourredine Nouri, nommé ministre de l’éducation par le président de la république Kais Said, a occupé le poste de commissaire régional de l’éducation dans quatre gouvernorats à savoir : Kairouan, Gafsa, Nabeul et Mahdia.

Il a participé à plusieurs stages professionnels en matière de gestion administrative qui lui ont permis d’acquérir les compétences de leadership dans ce secteur, mise à part son rôle dans la mise en oeuvre de plusieurs projets éducatifs au plan national, tels que la qualité de l’enseignement et le traitement du dossier de décrochage scolaire.

Le ministre de l’éducation est titulaire d’une maitrise en langue et littérature arabe et a occupé le poste de professeur de l’enseignement secondaire émérite classe exceptionnelle depuis 2011.

Il a enseigné dans les lycées de Sidi Bouzid et de Sousse avant d’occuper les fonctions de directeur adjoint au département de la vie scolaire et des affaires scolaires de 2013 à 2017.

Nourredine Nouri a élaboré une étude sur le phénomène du décrochage scolaire en Tunisie, ses causes et son traitement ainsi que sur l’évaluation des programmes et des mécanismes mis en oeuvre actuellement.

Il a également contribué à l’organisation de plusieurs sessions de formation au profit des intervenants sur le terrain en vue de renforcer les méthodes d’intervention scolaire.