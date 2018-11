Un circuit écotouristique sera lancé, début 2019, à Degache, par l’association Volonté pour le développement de Tozeur, en partenariat avec l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Le projet vise à valoriser le produit écotouristique et la biodiversité à Chott El Jerid et, particulièrement, dans la délégation de Degache.

Le but du projet est, notamment, la préservation de l’écosystème de Chott El Jerid menacé par la pollution outre la détérioration de la route touristique traversant ce site naturel au niveau de la RN16, a déclaré à l’agence TAP le président de l’association, Yassine Barani.

Les travaux prévus seront axés sur Chott El Jerid au point kilométrique 50, au sud de la délégation de Degache, en vue de valoriser l’écosystème, de dynamiser l’activité économique, à travers le tourisme environnemental durable, et de sensibiliser le public, à l’échelle locale, nationale et internationale, à la protection de Chott Jerid en tant que zone humide d’importance internationale inscrite sur la liste RAMSAR depuis 2007 et dans le patrimoine mondial de l’UNESCO depuis un an.

Le projet associe la protection de Chott El Jerid à la préservation des ressources naturelles et en fait une destination écotouristique, en harmonie avec le tourisme oasien et saharien.

Le programme d’intervention comprend la mise à niveau de deux aires de repos sur la route nationale n° 16 traversant Chott El Jerid et l’aménagement d’un mini musée de l’environnement, sous forme de conteneur de 6 mètres sur 3, équipé en énergie solaire.

Une exposition permanente de photographies anciennes et de cartes sera programmée au musée qui présentera des légendes liées à Chott El Jerid, notamment la légende de la mer dans le désert.