L’Association Irada pour le développement à Tozeur s’est lancée dans la mise en œuvre des composantes du circuit géo-touristique pour le développement durable et la valorisation de la biodiversité dans le gouvernorat, notamment dans la région de Chott Jerid.

Financé par le Programme de petites initiatives pour les organisations de la société civile en Afrique du Nord (OSCAN), lequel est lancé par le Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM) et la Fondation suisse pour la nature Mafa, le projet s’attèle à définir les solutions adéquates aux problèmes repérés dans cette région, notamment la valorisation de l’écosystème et l’impulsion de l’activité économique, à travers la mise en place d’un circuit touristique qui respecte les équilibres environnementaux de la région et permet de réduire les effets des changements climatiques.

Le projet vise, également, à favoriser une prise de conscience environnementale locale, nationale et mondiale, afin de faire face à la pollution environnementale et aux dépassements humains, ainsi que renforcer l’attractivité de la région de Chott Jerid et les régions limitrophes, en tant que site touristique.

Parmi les composantes du projet, la sensibilisation de la population locale quant à l’impératif de préserver les ressources naturelles et les paysages de ladite région, en l’occurrence Chott Jerid, le parc national de Dghoumès et les oasis.

Dans ce cadre, il est prévu de soutenir les manifestations touristiques et culturelles de Chott Jerid, et d’appuyer la municipalité de Dgueche, afin qu’elle puisse être inscrite comme municipalité ” Ramsar “, et ce en préservant ses spécificités environnementales.

Classée depuis 2007 par la convention de Ramsar comme zone humide, la région de Chott Jerid s’étend sur une superficie de plus de 586 hectares et est entourée de divers paysages naturels, avec des zones couvertes de sel, d’oasis ou de dunes.