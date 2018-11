La Société tunisienne de médecine générale et médecine de famille (STMGF) organise la 2ème édition du Congrès national de médecine générale et médecine de famille, du 9 au 11 novembre 2018 à Hammamet, en partenariat avec un millier de médecins, dont 224 conférenciers et animateurs d’ateliers de Tunisie d’Algérie, du Maroc, du Royaume-Uni et de France, selon Mondher Karay, président dudit congrès.

Les médecins participants traiteront, dans le cadre de cette rencontre, les nouveautés scientifiques dans plusieurs spécialités de la médecine, dont la gériatrie, la psychologie, la pédopsychologie, la nutrition, les maladies cardiovasculaires, à travers 36 ateliers appliqués, neuf sessions de formation, 12 conférences, 6 workshops, 17 interventions et 4 rencontres de réflexion.

Les rencontres de réflexions portent sur des thématiques variées et permettent la participation de plusieurs intervenants du ministère de la Santé et de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM). Elles aboutiront à des recommandations qui seront soumises au ministère de la Santé, a précisé le président du congrès.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le recours au médecin de la famille peut favoriser la résolution de 80% des problèmes de santé, a indiqué Karray.

Parmi les problématiques qui seront exposées dans le cadre de ce congrès figurent le manque de médicaments dans le pays, leur cherté, la nécessité de l’incitation des laboratoires tunisiens à fabriquer des médicaments génériques et la migration des médecins tunisiens.

Dix ateliers seront consacrés dans le cadre de ce congrès à l’élaboration de guides sur l’exercice de la profession de médecine générale et de médecine de famille afin d’unifier la pratique de ce métier parmi les médecins à travers le pays, assure Karray.