Selon le dernier rapport sur les tendances du tabagisme publié par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en début d’année, environ 1,25 milliard d’adultes dans le monde sont fumeurs. En Tunisie le tabagisme touche 20,5% de la population selon les chiffres du rapport des tendances de l’OMS, 13 200 tunisiens dont 2600 fumeurs passifs en meurent chaque année, un fléau qu’il convient de combattre par tous les moyens.

En plus de la prévention, l’un des piliers de la lutte contre le tabagisme reste la cessation. Plusieurs fumeurs réussissent d’eux-mêmes à arrêter la cigarette mais ce n’est malheureusement pas le cas de tout le monde, c’est pourquoi il est essentiel d’apporter un soutien de structures et de professionnels de santé aux personnes souhaitant se sevrer. En Tunisie, le Ministère de la Santé Tunisien a encouragé dés 1999 la mise en place de cabinets de consultation pour l’aide au sevrage tabagique. Ces structures spécialisées offrent une prise en charge des fumeurs basée sur une thérapie cognitivo-comportementale associée souvent à un traitement substitutif nicotinique.

Coté secteur privé, plusieurs cabinets d’aide au sevrage tabagique sont disponibles dans tout le pays. Ils proposent un suivi personnalisé, des conseils, des thérapies comportementales et éventuellement un soutien médicamenteux. Pour réussir son sevrage, il est préférable de consulter un tabacologue dont la profession est l’accompagnement du fumeur vers l’arrêt de la cigarette. Celui-ci pourra vous accompagner et vous prescrire un traitement personnalisé en fonction de votre degré d’addiction et votre personnalité.

Spray, Patch, Gomme, Pastille … sont aussi utilisés pour délivrer de la nicotine ; première substance responsable de la dépendance à la cigarette ; et permettent d’accroitre les chances pour se sevrer. La cigarette électronique ou encore le tabac chauffé sont utilisés par certains pays comme le Royaume Uni ou encore le Japon en tant que moyens de sevrage tabagique ayant prouvé leur efficacité. Quel que soit le substitut auquel vous optez, il faut toujours avoir l’avis de votre médecin.

Certaines personnes trouvent du soulagement dans des thérapies alternatives telles que l’acupuncture ou l’hypnose pour les aider à arrêter de fumer. Il est important de trouver la méthode qui convient le mieux à vos besoins et à votre situation individuelle. N’hésitez pas à en parler à votre médecin.