Des hommes d’affaires, experts économiques tunisiens et étrangers discuteront, mardi 6 novembre, l’accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA) actuellement en négociation entre la Tunisie et l’Union européenne (UE).

Un guide sur cet accord, ainsi qu’une série de conférences seront présentés au cours de cette journée, organisée par l’Académie de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), en coopération avec la Fondation Konrad Adenauer.

Les participants examineront des dossiers relatifs à l’ALECA et son impact sur les secteurs des industries agroalimentaire et des services y compris les travaux publics.

Pour rappel, l’organisation patronale (UTICA) avait appelé à l’impératif de ne pas hâter la signature de cet accord, alors que le gouvernement tunisien ambitionne de le signer au cours de l’année 2019, en attendant son entrée en vigueur de manière progressive, selon les déclarations du chef du gouvernement, Youssef Chahed, du 25 avril 2018.