Une mission d’hommes d’affaires itinérante Vienne (Autriche)- Lausanne (Suisse) se tiendra du 18 au 21 novembre 2018 à l’initiative du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), dans le cadre de sa démarche de diversification des marchés à l’exportation et de recherches de nouveaux débouchés pour les produits et les services tunisiens.

Cet événement coïncide, indique le CEPEX sur son site électronique, avec la tenue de deux forums économiques respectivement tuniso-suisse et tuniso-autrichien qui se dérouleront les 19 et 20 novembre courant.

Les deux forums offriront l’occasion de faire connaître les avantages comparatifs et les spécificités de la Tunisie. L’accent sera mis lors de ces manifestations sur les secteurs prometteurs, tels que l’agro-alimentaire, les TIC, l’aéronautique, le textile technique, les cleantech et les industries mécaniques, électriques et électroniques. Des rencontres B to B seront organisées à cette occasion, a précisé la même source.