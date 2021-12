Les représentants de plus de 60 structures économiques tunisiennes actives dans divers domaines effectuent à partir de mardi, une visite de travail dans la capitale sénégalaise Dakar, en vue “d’accélérer le rythme des échanges commerciaux entre les deux pays”, a indiqué la CONECT international, qui organise cette mission.

Ces structures sont actives notamment, dans les services de santé, les secteurs de la communication, du commerce international, de l’ingénierie et autres secteurs prometteurs pour la coopération entre la Tunisie et le Sénégal en particulier, et l’Afrique en général.

La visite de cette délégation se poursuivra jusqu’au 12 décembre 2021, avec au programme la participation au Forum économique Tuniso-sénégalais, qui vise à identifier les opportunités d’échanges d’expériences et de l’accélération du rythme des investissements entre les deux pays.

A l’ordre du jour figurent également, plusieurs réunions bilatérales entre les institutions sénégalaises et tunisiennes, et des visites de terrains aux plus grands groupements industriels du pays et aux entreprises tunisiennes implantées à Dakar ainsi que des rencontres avec des hauts responsables sénégalais du secteur économique.

Cette visite a pour objectifs en particulier, de développer le partenariat dans le secteur de l’enseignement supérieur, et les moyens de faciliter l’accès des étudiants africains aux universités tunisiennes. Entre 2014 et 2018, le Sénégal, qui est classé deuxième partenaire commercial africain de la Tunisie a enregistré une croissance annuelle supérieure à 6%, selon la Banque mondiale.