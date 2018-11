La 5ème édition de «Merck Africa Asia Luminary» a été organisée sous l’égide du chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall.

La Fondation Merck a également célébré le 350ème anniversaire de Merck et le 1er anniversaire de la Fondation Merck au cours de leur Luminaire (58 pays participants).

On note que 9 épouses de chefs d’Etat africains, 12 ministres de la Santé et plus de 500 prestataires de soins de santé africains et asiatiques ont bénéficié de plusieurs séances d’éducation médicale.

Dans son discours, Macky Sall n’a pas manqué de se réjouir que le Sénégal accueille cette conférence, estimant que celle-ci permettra d’explorer de nombreuses opportunités de partenariat et d’introduire de nouveaux cadres de renforcement des capacités en matière de soins de santé en collaboration avec le ministère sénégalais de la Santé et la Fondation Merck et d’autres institutions de soins de santé à travers le monde.

Dans ce cadre, il a invité «les gouvernements africains à donner la priorité à l’investissement dans le développement des capacités de soins de santé».

Pour sa part, Pr Frank Stangenberg-Haverkamp, président du Conseil exécutif et du Conseil de famille de E-Merck KG, dira que «Merck est une entreprise axée sur la valeur. C’est l’une des raisons pour lesquelles Merck, par sa fondation, s’engage à soutenir le développement social et économique de l’Afrique, de l’Asie et des pays en voie de développement en renforçant leurs capacités de soins de santé et en améliorant l’accès à des soins de santé innovants et équitables sur le continent».

Outre la première dame du Sénégal, MARIEME FAYE SALL, 8 épouses de chefs d’Etat du continent étaient présentes (Botswana, Burundi, Centrafricaine, Tchad, Ghana, Niger, Sierra Leone, Zambie). Elles ont donné leur consentement pour être nommées “ambassadrices“ de la campagne «Merck More than a Mother», dont l’objectif est d’autonomiser les femmes infertiles et à briser la stigmatisation liée à l’infertilité dans leur pays.