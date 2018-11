Doing Business 2019 : Training for Reform, publication phare du Groupe de la Banque mondiale, est le 16e d’une série de rapports annuels mesurant les réglementations qui renforcent l’activité des entreprises et celles qui la limitent. Doing Business présente des indicateurs quantitatifs sur la réglementation des entreprises et la protection des droits de propriété pouvant être comparés dans 190 économies – de l’Afghanistan au Zimbabwe – et dans le temps.

Doing Business mesure les réglementations touchant 11 domaines de la vie d’une entreprise. Cette année, dix domaines font partie du classement sur la facilité de faire des affaires:

créer une entreprise,

traiter les permis de construire,

obtenir de l’électricité,

enregistrer un bien immobilier,

obtenir un crédit,

protéger les investisseurs minoritaires,

payer des impôts,

négocier à l’étranger,

faire respecter les contrats et

résoudre insolvabilité.

Doing Business mesure également la réglementation du marché du travail, qui n’est pas incluse dans le classement de cette année.

Les données de Doing Business 2019 sont à jour au 1er mai 2018. Les indicateurs permettent d’analyser les résultats économiques et d’identifier les réformes de la réglementation des entreprises qui ont fonctionné, où et pourquoi.

Pour rappel la Tunisie était classée 42ème dans l’indice Doing Business 2012, 88e sur le classement de 2018.

Rapport Doing Business : La Banque mondiale satisfaite des réformes engagées dans les pays MENA

En comparaison avec les pays voisins, l’Algérie et le Maroc, la Tunisie a du pain sur la planche pour retrouver ses classements antérieurs et rattraper les scores actuels du Maroc, par exemple.

En comparaison et sur les 10 critères du classement Doing Business 2019, la Tunisie n’arrive à faire mieux que sur 3 critères:

Le raccordement à l’électricité

L’obtention des crédits

règlements de l’insolvabilité

Doing Business 2018 : La Tunisie a perdu 46 places en 7 ans !