Le ministre sénégalais de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, qui préside par ailleurs le Comité directeur de l’Association pour le développement de l’éducation en Afrique (ADEA), Mary Teuw Niane, a lancé, le 5 octobre 2018, le Plan stratégique de l’ADEA pour 2018-2022, dénommé «Notre voix commune, notre succès commun».

Le nouveau Pôle de qualité inter-pays sur l’enseignement supérieur et la recherche scientifique dirigé par le Sénégal a également été dévoilé. C’était en marge du Salon de l’innovation dans le secteur de l’éducation en Afrique organisé par l’Union africaine du 4 au 6 octobre 2018, au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD), à Diamniadio, au Sénégal.

L’événement a réuni plus de 130 représentants issus des gouvernements africains, des missions diplomatiques au Sénégal, des organismes de coopération au développement, des rangs des innovateurs, des organisations de la société civile et de la jeunesse, du secteur privé et des médias.

Sarah Anyang Agbor, commissaire de l’Union africaine chargée des ressources humaines, de la science et de la technologie (CUA-RHST), a assisté à la cérémonie, aux côtés notamment d’Edgar Moyo et d’Adama Jimba Jobe, respectivement ministre adjoint et secrétaire permanent adjoint des ministères de l’Éducation primaire et secondaire du Zimbabwe et de Gambie.

Au côté de Raky Gassama, chargée de la Gestion des connaissances, Shem Bodo, secrétaire exécutif par intérim de l’ADEA, a rappelé l’orientation du nouveau Plan stratégique de l’ADEA 2018-2022, structuré autour de deux piliers : la Plateforme continentale de l’éducation et les Services de conseil et d’appui à l’exécution, dans la droite ligne de la Stratégie continentale de l’éducation pour l’Afrique 2016-2025 (CESA 16-25) de l’Union africaine et l’Objectif de développement durable 4.

«En s’appuyant sur ces deux piliers continentaux et nationaux, l’ADEA contribuera à donner aux pays africains les moyens de développer des systèmes d’éducation et de formation qui répondent à leurs besoins émergents et favorisent la transformation socioéconomique durable de l’Afrique», a-t-il indiqué.

La Plateforme continentale de l’éducation comprend trois initiatives stratégiques : le renforcement du réseau de Pôles de qualité inter-pays (PQIP) ‒qui capitalisent les expériences éducatives novatrices en Afrique afin de permettre à chaque pays de renforcer ses programmes d’éducation‒, la création et l’opérationnalisation d’un Centre de connaissances, et l’organisation de forums des parties prenantes de haut niveau.

L’autre pilier, les Services de conseil et d’appui à l’exécution, comporte cinq axes : la collecte de données et les outils de diagnostic, l’élaboration de politiques fondées sur des données factuelles, la prestation de services et la mobilisation des ressources, le leadership et la gestion, ainsi que le suivi de la réforme politique.

L’objectif global du nouveau Pôle de qualité inter-pays de l’ADEA sur l’enseignement supérieur et la recherche scientifique (PQIP-ESRS) mis en place au Sénégal est d’aider les ministres de l’Enseignement supérieur et/ou de la Recherche scientifique à mettre en œuvre des synergies entre pays pour un enseignement supérieur et une recherche efficaces en Afrique.

Ce PQIP mettra l’accent sur le perfectionnement professionnel des enseignants, la réussite des élèves et la création d’un environnement propice à une recherche de qualité et au développement de l’innovation. Hébergée dans un pays dont l’engagement en faveur du développement de l’éducation en Afrique n’est plus à démontrer, cette nouvelle plateforme fournira concrètement aux pays africains des ressources exploitables pour l’identification, la documentation, l’analyse, la diffusion et le partage d’expériences.

———–

L’Association pour le développement de l’éducation en Afrique (ADEA) est un forum de dialogue sur les politiques, composé de tous les ministres de l’Éducation, de la science et de la technologie en Afrique. Créée en 1988 à l’initiative de la Banque mondiale, elle est devenue une institution panafricaine basée en Afrique au sein de la Banque africaine de développement. La mission de l’ADEA s’est élargie pour se concentrer davantage sur le développement des aptitudes et des compétences dans tous les sous-secteurs de l’éducation. Sa priorité est le développement d’un « système africain d’éducation et de formation de haute qualité axé sur la promotion de connaissances et de compétences essentielles au développement accéléré et durable en Afrique».