Une mission de prospection sera organisée par le Centre de Promotion des Exportations (Cepex) , à travers sa représentation commerciale à Abuja, en marge du Salon de l’Agroalimentaire « Food And Beverage West Africa », qui se tiendra du 11 au 13 Juin 2024 à Lagos, au Nigéria.

Cette mission comportera des rencontres B-to-B et prendra la forme d’une participation collective dans un espace d’exposition de 18m², cet espace sera dédié aux produits tunisiens de l’industrie agro-alimentaire d’intérêt pour le marché nigérian et les marchés limitrophes, dont principalement : l’huile d’olive, les dattes et dérivés, les conserves alimentaires (harissa, sardines, thon et autres), les sauces (mayonnaise, ketchup et autres), le fromage, la confiserie, les biscuits et les emballages.

Regroupant chaque année plus de 300 exposants internationaux, le salon « FAB West Africa » accueille près de 5.000 visiteurs, principalement nigérians et de la zone de l’Afrique de l’Ouest.

En 2022, les échanges commerciaux entre la Tunisie et le Nigéria ont atteint 53,5 millions de dinars, contre 21,5 MD au cours de l’année 2021, enregistrant une croissance de 150%, selon les données du Cepex.

Les principaux produits agroalimentaires exportés par la Tunisie vers Nigéria, sont l’huile d’olive, les dattes, les biscuits et les fruits frais.