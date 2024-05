Le projet du barrage “Tessa” permettra le stockage de 44 millions m3 d’eau ainsi que la création de périmètres irrigués couvrant 3000 hectares dans les délégations de Bourouis et El Krib (gouvernorat de Siliana) et Nebeur (gouvernorat du Kef), a déclaré, vendredi, le sous-directeur des études à la direction générale des barrages et des grands travaux hydrauliques, Belkacem Jaray.

Dans une déclaration à la TAP, en marge de la réunion du comité régional d’accélération de la réalisation des projets publics, Jarray a indiqué que les dossiers d’appel d’offres liés au dit projet sont fin prêts.

Le projet intervient dans le droit fil des mesures visant à l’approvisionnement en eau potable des gouvernorats de Siliana et El Kef jusqu’à l’horizon 2050, a affirmé le responsable.

Il a fait remarqué que les études y afférentes ont été amorcées, en coordination avec un bureau d’études tunisien et en concertation avec la totalité des parties prenantes, notamment le génie rural, la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) et la direction générale des barrages.

La phase initiale, parachevée, elle consiste, précise-il, à sélectionner le tracé et à une mise à jour les études antérieurs, notant que les efforts se focalisent actuellement, sur les études de faisabilité technique et économique et les impacts sur l’océan, une étape qui sera suivie par une phase d’étude détaillée et de finalisation des dossiers d’appels d’offres pour la mise en œuvre du projet.