L’initiative culturelle conjointe de l’Union européenne et l’Union africaine « Maisha » a lancé un appel à candidatures pour participer à la résidence artistique « Maisha Danse » qui aura lieu du 1er au 24 mai 2024, à Addis-Abeba, en Éthiopie.

Huit danseurs, un chorégraphe principal, un chorégraphe adjoint et un directeur artistique seront sélectionnés à Maisha Danse, peut-on lire dans l’appel publié sur le site de la Délégation de l’Union Européenne en Tunisie.

Les danseurs et chorégraphes qui souhaitent participer sont invités à postuler avant le 12 avril sur le site de Maisha (www.maishaculture.com) qui a été officiellement lancé le 8 mars 2024.

Les candidats retenus auront l’occasion de passer trois semaines, à Addis-Abeba, pour travailler avec 8 danseurs expérimentés de tout le continent africain et européen et les préparer à un spectacle de danse de 80 minutes le 25 mai 2024. La résidence « Maisha Danse » sera suivie d’une première représentation le 25 mai, à Addis-Abeba.

Selon le site Maisha, quatre danseurs d’Afrique et quatre d’Europe, un chorégraphe, un chorégraphe adjoint et un directeur artistique seront sélectionnés par un jury, qui en retour sera sélectionné dans le cadre d’un processus compétitif. Notons que l’appel à candidature pour le jury se poursuit jusqu’au 1er avril prochain.

« Maisha » est une initiative conjointe de l’Union européenne et l’Union africaine qui a été lancée en 2019 sous le nom de « Maisha Music », une résidence de deux semaines à Addis-Abeba, en Éthiopie. 12 musiciens d’Afrique et d’Europe, d’horizons et d’instruments différents, ont été réunis pour collaborer et cocréer des pièces musicales originales.

Après « Maisha music » et « Maisha danse », d’autres initiatives seront lancées pour les artistes dans les secteurs de la mode, le street art, la peinture, la photographie, la cuisine, le cinéma et le théâtre.