Une délégation de l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) s’est rendue, jeudi et vendredi, dans la délégation de Hazoua (gouvernorat de Tozeur) pour s’informer de la mise en œuvre du projet “bio-territoires” programmé dans le cadre de la coopération tuniso-italienne.

“Le choix de la ville de Hazoua pour y réaliser ce projet s’explique par le fait qu’elle représente une zone biologique modèle et se caractérise par un bio-climat désertique”, a indiqué le chef du service de l’agriculture biologique au Commissariat régional au développement agricole, Jalel Chaabani.

Il a souligné, à l’Agence TAP, que ce projet, mené par la Direction Générale de l’agriculture biologique au Ministère de l’Agriculture, est basé sur la valorisation du patrimoine matériel et immatériel, culturel, social et agricole associé à des pratiques biologiques respectueuses de la nature.

La même source a ajouté qu’une délégation des bailleurs de fonds est attendue dans la région à la fin du mois de mai pour inspecter l’avancement du projet dont la deuxième phase devra être lancée en octobre 2024 et porte notamment sur un nombre important d’interventions et actions pour aider les femmes rurales, les agriculteurs et divers systèmes de production biologique à Hazoua.

Il est à noter que le Commissariat régional au développement agricole (CRDA) à Tozeur comprend un guichet unique destiné à la vulgarisation et le soutien à la commercialisation des produits biologiques de la région.

Rappelons que l’un des objectifs du projet «Actions préliminaires pour la constitution de bio-territoires tunisiens» consiste à promouvoir des initiatives de développement local pour soutenir les activités de production, entrepreneuriat et d’innovation, afin de contribuer au développement des micro, petites et moyennes entreprises, et mettre en valeur les ressources génétiques et naturelles et le savoir-faire local.

Les activités du projet, lancé le 19 septembre 2022, prévoient en particulier la réalisation d’une étude de pré-faisabilité visant la création de » bio-territoires » sur cinq sites pilotes répartis dans différentes zones bioclimatiques du pays, à savoir Hazoua (Tozeur), Majel Bel Abbes (Kasserine), Kesra (Siliana), Haouaria (Nabeul), et Sejnane (Bizerte), selon l’AICS.