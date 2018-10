Un élan se met en place à l’initiative de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) consistant à«Mesurer la durabilité du tourisme», suite à la réunion de son groupe de travail à Madrid, tenue les 24 et 25 octobre. Après des études pilotes réussies visant à produire des données crédibles et comparables, l’initiative est sur la bonne voie pour faire adopter le cadre de mesure du tourisme durable comme troisième norme internationale sur les statistiques du tourisme.

Le groupe d’experts chargé de créer un cadre statistique de mesure du tourisme durable s’est réuni pour établir les principaux objectifs de l’initiative en la matière pour 2019.

L’initiative met actuellement au point un projet de cadre pour une norme relative à la collecte de données mesurant l’impact du tourisme sur la durabilité et prévoit son adoption en tant que troisième norme internationale sur les statistiques du tourisme par la Commission de statistique de l’ONU.

Parmi les sujets examinés par le groupe lors de sa réunion des 24 et 25 octobre figurait notamment la synthèse des études pilotes réalisées en Allemagne, aux Philippines et en Arabie saoudite visant à tester la pertinence du cadre de mesure du tourisme durable, et à montrer la faisabilité du cadre proposé dans trois contextes nationaux différents. Cela signifie que le cadre de mesure du tourisme durable est sur la bonne voie pour être présenté comme norme internationale.

Contexte

Les cadres statistiques permettent aux pays de produire des données crédibles et comparables entre pays, périodes et autres normes. La mesure de la durabilité du tourisme est une initiative de l’OMT pour un cadre statistique du tourisme, soutenue par le Conseil de sécurité des Nations unies depuis mars 2017. Sa feuille de route a été établie lors de la sixième Conférence internationale sur les statistiques du tourisme, tenue en juin 2017 à Manille, aux Philippines…

L’objectif est de relier le système de comptabilité économique et environnementale du Conseil de sécurité des Nations Unies avec le cadre du compte satellite du tourisme, qui est l’un des deux cadres officiels existants pour mesurer le tourisme.

L’autre cadre est la recommandation internationale sur les statistiques du tourisme. Ces deux cadres ont été mis au point et proposés au Conseil de sécurité des Nations Unies par l’OMT. Un processus similaire est prévu pour mesurer la durabilité du tourisme.