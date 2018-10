Le Mouvement Ennahdha a exprimé son souci de poursuivre le dialogue et la consultation avec tous les partis politiques et les partenaires sociaux, les invitant à participer au gouvernement de la coalition nationale dirigée par Yousef Chahed, selon une déclaration publiée jeudi par le bureau exécutif du mouvement.

Le mouvement Ennahdha a réaffirmé, au lendemain de la réunion de son bureau politique, son engagement en faveur de la stabilité du gouvernement et de la nécessité d’accélérer le remaniement ministériel afin de parvenir à la stabilité politique et sociale et permettre au gouvernement de se consacrer aux échéances nationales et aux mesures économiques et sociales nécessaires pour faire pression sur les prix et améliorer la vie des citoyens, indique-t-on de même source.

Dans un autre contexte, le mouvement a réitéré sa volonté de parachever le processus de la justice transitionnelle, de rendre justice aux victimes, de régler les dossiers en suspens loin de la vindicte et de la vengeance et de parvenir à la réconciliation nationale globale nécessaire à la Tunisie démocratique émergente.

Le Bureau exécutif a pris connaissance d’autre part des derniers préparatifs du deuxième symposium annuel du mouvement qui se tiendra ce week-end, ajoute la déclaration.