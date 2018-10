” La bourse de Tunis a clôturé, mercredi, dans le rouge ou l’indice Tunindex a perdu 1,03% à 7 361,66 points dans un volume d’affaire de 5,201 millions de dinars(MD) “, selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners(MCP).

La séance a été marquée par un repli général sur la côte avec 40 valeurs dans le rouge et seulement 9 progressions.

Le titre ICF a généré le plus gros volume de la journée, drainant 1,275 MD de ses capitaux, en s’échangeant à 134,49 dinars(D), soit un léger repli de 0,08 %.

Parmi les valeurs en hausse, l’action ALKIMIA grimpe de 2,94% à 43 D, tout comme l’action SANIMED qui gagne 2,87 % à 1,79 D. L’action SAM a affiché un gain de 2,59 % à 3,95 D.

Les titres SOTUMAG et CIMENTS DE BIZERTE ont réalisé respectivement une hausse de 1,76 % et 1,75% clôturant la séance à 2,30 D et 1,74 D.

Dans le rouge , l’action CARTHAGE CEMENT subit une perte de 5,47 % à 1,38 D , suivie par AMS qui s’est replié de 3,40 % à 0,85 D . Le titre TUNISAIR a reculé de 3,17 % à 0,61 D.

Dans le même sillage les titres BIAT et SIMPAR ont affiché respectivement un déclin de 2,99 % et 2,96%, terminant la séance à 132,90 D et 26,19 D.