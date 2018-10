Les bonnes pratiques favorisant l’instauration d’une démocratie locale ont été au centre de la session sur le thème “Pour une gouvernance locale participative : les relations de l’élu avec la société civile, les citoyens et les médias”, organisée dans le cadre des rencontres franco-tunisiennes des élus municipaux, organisée les 20 et 21 octobre à Gammarth.

L’objectif de la démocratie locale et participative est de mener les citoyens à libérer leurs compétences d’intervention à travers, notamment, la participation aux conseils municipaux, a affirmé Pierre Baillet, secrétaire permanent à l’association internationale des Maires francophones.

Il a souligné l’importance de faire appel à des techniques modernes de communication permettant de consulter la population, dont l’Internet, le téléphone portable et les questionnaires, mettant l’accent sur l’importance de la concertation afin que chaque citoyen se sente concerné par les projets de sa municipalité.

Les principes de la démocratie participative doivent être fondés sur une participation citoyenne concrète aux actions et programmes entrepris, a-t-il dit.

De son côté, Denis Chambe, adjoint au maire de Saint-Etienne, estime que la démocratie participative signifie la traduction des aspirations des citoyens et le respect du besoin de chacun de s’exprimer.

Présentant l’expérience de conseils de quartiers, il a précisé qu’elle consiste à impliquer les citoyens en les invitant à parler des problèmes de leurs quartiers et entreprendre une réflexion commune à des projets. Cette même expérience a été développée, à travers l’instauration de rencontres avec les portes paroles des citoyens, a-t-il ajouté.

L’adjointe au Maire de Mulhouse, Nour Bouamaied, dira, pour sa part, tout le bien qu’elle pense du partage du pouvoir avec les habitants. Ce partage doit être basé sur plus de transparence, de participation et de collaboration, a-t-elle dit.

Elle a cité l’exemple d’un outil d’échange utilisé en France et qui a prouvé son efficacité, à savoir une plateforme Internet qui est un outil aussi bien de concertation mais, aussi, pédagogique, permettant d’expliquer aux citoyens la politique municipale.

Des recommandations ont été présentées au terme de cette session, portant notamment sur la nécessité de renforcer le budget des municipalités.

Les participants ont appelé à la nécessité de renforcer le travail de porte à porte avec les habitants afin d’aboutir à une démocratie participative efficace et concrète.

Ils ont, également, recommandé de renforcer la concertation et la négociation avec les citoyens à travers des réunions périodiques favorisant l’écoute attentive des besoins et des attentes des citoyens.

Le renforcement de la collaboration entre médias locaux et municipalités figure, aussi, parmi les propositions des participants qui ont appelé à la création d’une radio locale, financée par la municipalité.

Des points de presse réguliers doivent être organisés entre les municipalités et les médias afin de traiter les différents sujets et problèmes en suspens et sensibiliser les gens à l’importance de la démocratie participative dans l’amélioration de leur vécu quotidien, estiment les participants.