C’est sur le thème “Epilepsies focales” que le service de neurologie du CHU de Monastir organise, le 20 octobre 2018 la 7ème journée de neurologie de Monastir, sous l’égide de l’Association tunisienne d’études et de recherches.

Environ 300 participants, dont des spécialistes en neurologie de Tunisie, Maroc, France, débattront des actualités en épilepsies focales, indique Dr. Nizar Daoussi, assistant hospitalo-universitaire au service de neurologie du CHU Monastir, cité par l’Agence TAP.

Au programme, sept conférences, dont trois lors de la première séance, sur la “sémiologie élémentaire des crises focales”, “les épilepsies temporales” et “les épilepsies frontales”.

La deuxième séance sera axée sur les “imageries fonctionnelles des épilepsies focales”, “les anomalies inter-critiques des épilepsies focales”, les actualités thérapeutiques des épilepsies focales” et le “bilan pré-chirurgical des épilepsies focales” avec le Pr. Ouazzani.

Quant à la troisième séance, elle se focalisera sur deux ateliers sous forme de cas cliniques vidéotés, outre les posters dont le nombre dépasse 80 parmi lesquels environ 40 posters portent sur les épilepsies et le reste sur d’autres maladies neurologiques, selon Dr. Daoussi.

L’épilepsie est une maladie chronique parmi les maladies neurologiques les plus fréquentes. Lors de cette journée, on cherche à former et à sensibiliser des médecins neurologistes, et surtout des médecins généralistes et des internes, au diagnostic des épilepsies focales, puisque souvent ces épilepsies ne sont pas diagnostiquées, ce qui retarde la prise en charge du malade, explique le Dr. Daoussi.