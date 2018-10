En consécration de son engagement pour la Qualité, Santé et Sécurité au travail, SPECTRA est fière d’annoncer son obtention de la Certification de son système de management selon le standard international de Qualité ISO 9001 version 2015, et le référentiel Santé Sécurité OHSAS 18001 version 2007, suite à un audit effectué par le prestigieux bureau VERITAS, connu pour son leadership mondial dans le domaine de la certification.

Grace à cette certification, SPECTRA se démarque désormais sur le marché photovoltaïque en Tunisie par l’excellence et l’expertise, et montre clairement et résolument son orientation vers la satisfaction de ses clients.

Cette certification consolide et récompense la démarche participative et innovatrice initiée par SPECTRA depuis sa création en 2007 et qui cherche à assurer l’amélioration continue de son système de management intégré.

Il est à rappeler que SPECTRA, filiale du groupe MPBS, est leader national sur le marché photovoltaïque avec plus de 1.000 clients satisfaits sur tout le territoire tunisien pour une puissance installée dépassant les 4500 kWc (4.5 Méga Watt).

SPECTRA est active sur les installations photovoltaïques destinées aussi bien aux résidentiels qu’aux industriels. La société met également en place des solutions pour les applications agricoles, et en particulier le pompage solaire.

Politique QSS SPECTRA