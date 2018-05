La société City Cars informe ses actionnaires que, suite à la démission de l’administrateur représentant les actionnaires autres que les détenteurs d’actions avant son introduction, les actionnaires sont invités à élire un administrateur représentant les actionnaires minoritaires.

L’élection du nouveau administrateur se déroulera lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire prévue pour le 5 juin 2018 à 9 heures à son siège social.

Ledit représentant sera élu, lors de la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 5 juin 2018, parmi la liste des candidats retenus par les actionnaires minoritaires.

Les actionnaires détenant seuls ou de concert plus de 0,5% du capital social de la société CITY CARS SA et les institutionnels détenant individuellement plus de 5% du capital social de la société CITY CARS SA s’abstiendront de voter lors de ladite élection.

L’appel à candidature pour le poste d’Administrateur est téléchargeable sur le site de la BVMT