Cession d’un bloc d’actions représentant 63,364% du capital de la Société Tunis Center qui exploite le complexe immobilier et commercial « LE PALMARIUM»

Opportunité d’investissement

Un groupe d’actionnaires détenant 63,364% du capital de la société Tunis Center a décidé de lancer un appel d’offres pour céder conjointement leurs participations à un investisseur agissant seul ou en consortium. Cette opération de cession d’un bloc d’actions majoritaire s’inscrit dans la cadre de la restructuration de leur portefeuille de participations.

Considérations d’investissement clés

La société Tunis Center a pour activité principale l’exploitation du complexe immobilier et commercial dénommé « Le Palmarium », l’un des principaux centres commerciaux de la capitale. Situé au cœur de la ville de Tunis, Le Palmarium bénéficie d’une position stratégique privilégiée ce qui en fait un actif foncier de très grande qualité.

La société Tunis Center présente une situation financière solide avec des revenus réguliers en progression et un taux de rentabilité moyen du résultat net de 28%.

Processus de cession

Les parties intéressées par la présente opportunité d’investissement sont invitées (i) à signer un engagement de confidentialité à retirer auprès de Pramex International (dont les coordonnées figurent à la fin de cet avis) et (ii) à s’acquitter d’un montant non restituable de cinq cents (500 DT), payable par chèque au nom de la Société Tunis Center ou en espèces, pour recevoir le Dossier d’Appel d’Offres comprenant le Règlement de l’Appel d’Offres et le Mémorandum d’Information.

Après réception du Dossier d’Appel d’Offres, les investisseurs potentiels seront invités à accéder à la Data Room pour procéder aux travaux de due diligence et à visiter les biens de la société Tunis Center.

A l’issue de la période de Data Room, les investisseurs potentiels seront invités à remettre une offre ferme pour le rachat du bloc d’actions.

La finalisation de l’opération de cession est prévue pour juin 2018.

Contact et informations

Pramex International a été retenue comme conseiller exclusif du groupe d’actionnaires pour la réalisation de l’opération de cession du bloc d’actions envisagée. Toute demande d’informations et de l’accord de confidentialité doit être adressée exclusivement à Pramex International :

Lassaad Ennabli : Tél : 71 90 66 18 – 98 70 70 10

Email : lassaad.ennabli@pramex.com

‏