Les dirigeants du mouvement Nidaa Tounes et du parti Union patriotique libre (UPL) ont annoncé, officiellement, la fusion des deux partis lors d’une conférence de presse commune tenue mercredi 17 octobre à Tunis.

Le directeur exécutif de Nidaa Tounes, Hafedh Caïd Essebsi, et le président de l’UPL, Slim Riahi, ont signé un accord à cet effet, en vertu duquel l’UPL sera dissous.

Lors de la conférence de presse, il a été souligné que “cette fusion est complète et globale et qu’elle aura une direction commune”. Le but en est de faire face au déséquilibre politique, précise-t-on.

L’UPL avait décidé, dimanche dernier, à l’issue de la réunion de son bureau politique à Sousse, de fusionner avec le mouvement Nidaa Tounes et de mandater le président du parti, Slim Riahi, pour prendre les dispositions nécessaires afin de concrétiser et parachever la fusion.

Le parti a déclaré ne pas soutenir le gouvernement actuel et réclamé un remaniement intégral, y compris le poste du chef du gouvernement.

Pour sa part, Nidaa Tounes a salué la décision de la fusion, estimant qu’elle vise à mettre en place un projet politique démocratique ouvert qui répond aux objectifs nationaux, garantit l’équilibre politique et protège la Tunisie de tous les dangers qui la guettent.