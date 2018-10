La Fédération tunisienne du textile et de l’habillement (FTTH), chargée donc de ce secteur au sein de l’Union tunisienne de l’industrie, de commerce et de l’artisanat (UTICA), a réuni, le mercredi 10 octobre 2018 à Hammamet, son Conseil national, son organe décisionnel.

A l’issue de ses travaux, le Conseil a pris acte de l’accord général conclu entre l’UTICA et l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) sur la revalorisation des salaires dans le secteur privé.

Tenant compte de cet accord général et de l’avenant signé entre les fédérations textiles des deux organisations, l’augmentation des salaires dans le secteur des industries du textile et de l’habillement est fixée au taux de 6,5% sur le salaire de base et interviendra à partir du 1er janvier 2019 pour couvrir toute l’année 2019. Cette augmentation sera suivie d’une autre au même taux, soit 6,5%, prenant effet le 1er janvier 2020.

Le Conseil national de la FTTH estime que cette période de 2 années fournira une meilleure visibilité aux deux parties.

Croyant fermement aux vertus du dialogue et du partenariat, la FTTH invite solennellement son partenaire syndical à mettre à profit cette période pour s’asseoir autour de la table afin de réfléchir ensemble aux voies et moyens idoines pour :