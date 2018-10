Le poste frontalier de Hazoua a enregistre, entre janvier et septembre 2018, le passage de 1,960 million de voyageurs tunisiens et algériens, soit 800.000 de plus qu’en 2017.

Quotidiennement, entre 5 et 6 mille voyageurs et 3 mille véhicules transitent par ce poste frontalier, souligne le délégué de Hazoua, Thabet Chebbi.

Les travaux de construction de la quatrième tranche du nouveau terminal ont atteint un taux d’avancement de 70% et devront s’achever fin 2018.