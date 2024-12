“Le nombre de touristes algériens ayant visité la Tunisie, du 1er au 20 décembre 2024, à travers les postes frontaliers relevant du gouvernorat de Jendouba (Melloula-Babouch-Jelil) a évolué de 47% par rapport à la même période de l’année précédente, s’établissant à 91430 touristes”, a indiqué le Commissaire régional au Tourisme de Tabarka-Aïn Draham, Aissa Marouani au correspondant de l’agence TAP.

Selon les statistiques du Commissariat régional au Tourisme de Tabarka-Aïn Draham, le poste frontalier de Melloula a enregistré le passage de plus de 57 mille Algériens vers la Tunisie du 1er au 20 décembre courant soit une augmentation de 30% par rapport à la même période de 2023.

Le poste frontalier de Babouch a accueilli plus de 22500 Algériens en hausse de 22,98% par rapport aux 20 premiers jours de décembre 2023. Par ailleurs, 11750 Algériens sont entrés en Tunisie à travers le passage frontalier de Jelil (délégation de Ghardimaou), soit une hausse de 209,72%.

D’après la même source, le flux de touristes algériens à travers les trois postes frontaliers s’est établi à 1,228 million de touristes au 20 décembre de l’année en cours, évoluant de 22% pour toute l’année 2024 par rapport à 2023 (compte non tenu des 10 derniers jours de décembre courant).

Du 1er janvier au 20 décembre 2024, le poste de Melloula a accueilli 855 mille touristes (+13%). Celui de Babouch a enregistré le passage de plus de 288 mille touristes (+45%) et celui de Jelil a accueilli plus de 90 mille touristes (+80%).

Le Commissaire régional au Tourisme de Tabarka-Aïn Draham a par ailleurs fait savoir qu’un nombre record de touristes algériens a été enregistré le 20 décembre 2024 avec le passage vers la Tunisie de plus de 7970 algériens dont plus de 5100 à travers le passage de Melloula.

L’évolution du nombre de touristes algériens vers la Tunisie s’explique essentiellement par le début des vacances scolaires et la fin de l’année administrative et, dans une moindre mesure, par le flux de patients vers les cliniques tunisiennes.